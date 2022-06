Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022)DELL’ 8 GIUGNOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PRENESTINA E APPIA. SULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO VITERBO. SCENDIAMO PIU’ A SUD, A LATINA CIRCONE INTENSA NEL CENTOR ABITATI, SI RALLENTA SU VIALE XXI APRILE, VIALE MOROSINI, VIALE CESARE AUGUSTO. RIMANIAMO IN PROVINCIA DI LATINA SULLA VIA APPIA ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITÀ PONTALTO NEI DUE SENSI. CI SPOSTIAMO A FROSINONE, AUTO IN FILA IN VIA ALDO MORO, VIALE ...