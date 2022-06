Ultime Notizie – Premio Strega, al primo scrutinio in testa c’è Veronica Raimo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Veronica Raimo, Marco Amerighi, Alessandra Carati, Alessandro Bertante e Mario Desiati: sono questi gli autori in testa dopo il primo scrutinio dei votanti per la cinquina del Premio Strega. Al momento Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) è la più votata con 14 preferenze. Raimo ieri ha ricevuto il Premio Strega Giovani. A presiedere il seggio per lo scrutinio della cinquina della LXXVI edizione c’è lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021 con il libro “Due vite” (Neri Pozza). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022), Marco Amerighi, Alessandra Carati, Alessandro Bertante e Mario Desiati: sono questi gli autori indopo ildei votanti per la cinquina del. Al momentocon “Niente di vero” (Einaudi) è la più votata con 14 preferenze.ieri ha ricevuto ilGiovani. A presiedere il seggio per lodella cinquina della LXXVI edizione c’è lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del2021 con il libro “Due vite” (Neri Pozza). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Agenzia_Ansa : Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - CorriereCitta : Ponza, depuratore rotto: turisti e visitatori fuggono per la puzza, mentre i residenti si barricano in casa - chisena66 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri eran… -