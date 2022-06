Ucraina | Zelensky | A Severodonetsk battaglia brutale

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Asi combatte "una, che decide il destino del Donbass". Lo ha detto il presidente dell'Volodymyr, in un discorso video citato da Ukrinform. "Nel 105mo ...

A Severodonetsk si combatte "una battaglia brutale, che decide il destino del Donbass". Lo ha detto il presidente dell'Volodymyr, in un discorso video citato da Ukrinform. "Nel 105mo giorno di una guerra su vasta scala rimane l'epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni, ......diretti tra Putin espiega: 'Ci sono alcuni temi non negoziabili, come la sovranità territoriale'. E aggiunge che 'un'altra Irpin' può rendere il negoziato 'molto stretto' (GUERRA INKiev, 8 giu. (Adnkronos) - A Severodonetsk si combatte 'una battaglia brutale, che decide il destino del Donbass'. Lo ha detto il presidente ...Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile. Probabilmente uno dei più difficili di questa guerra”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Per molti aspetti lì si decide ...