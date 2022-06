Ucraina: Onu conferma morte di 4.253 civili e il ferimento di 5.141 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato la morte di 4.253 civili e il ferimento di 5.141 dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina. Secondo le Nazioni Unite, fra i morti figurano anche 272 bambini. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti di quelli accertati, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi in cui si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate. Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv) e Popasna (Oblast' di Luhansk), dove vi sarebbero numerosi morti e feriti tra i civili". L'Onu ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hato ladi 4.253e ildi 5.141 dall'inizio della guerra della Russia contro l'. Secondo le Nazioni Unite, fra i morti figurano anche 272 bambini. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti di quelli accertati, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi in cui si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittimedevono ancora esserete. Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv) e Popasna (Oblast' di Luhansk), dove vi sarebbero numerosi morti e feriti tra i". L'Onu ha ...

