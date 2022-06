The Voice Senior: il lutto ha colpito il programma (Di mercoledì 8 giugno 2022) The Voice Senior, il lutto ha colpito il programma: ad annunciarlo è la stessa conduttrice per la tristezza di tutti quanti. Tra i tanti talent show in onda sulla nostra televisione c’è anche The Voice Senior, particolare ‘spin-off’ di quel The Voice che abbiamo conosciuto anni prima; questa volta, a prender parte al programma non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 8 giugno 2022) The, ilhail: ad annunciarlo è la stessa conduttrice per la tristezza di tutti quanti. Tra i tanti talent show in onda sulla nostra televisione c’è anche The, particolare ‘spin-off’ di quel Theche abbiamo conosciuto anni prima; questa volta, a prender parte alnon L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

theDVSMarcus : @ALefty123 @cbeckj @ArtysHouse @JonRFleming @NumbersMean @JohnOz1900 @MinnesotaExpat @JasonWWalton1 @ic_lib… - 107Milano : #NowPlaying Emotion In The Voice 08-06-22 Barabani - Verdi - Prato - Max_the_Voice : Adesso ci riempiono le cassette della posta con i volantini dei candidati politici, a no dei 'traditori' ma graffia… - DVD23690077 : @MRGernini @Fiordaliso_ Ma non c è paragone...per...tutto... the voice...???????????????????? - GiacomoBellina1 : @paolostella Va bene da Cracco, va bene a Portofino, va bene volontario pro Ucraina, va bene amico di Amici ed Emma… -