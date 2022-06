Sul Referendum Giustizia 2022 Silvio Berlusconi ha ragione (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’appello di Silvio Berlusconi al voto sul Referendum non è – chiaramente – un appello qualunque. La storia politica dell’imprenditore e leader di Forza Italia e il suo controverso rapporto con la Giustizia sono da sempre intrecciati. È chiaro che, quindi, la sua opinione assume peso e interesse diverso agli occhi degli italiani: Berlusconi ha segnato diversi decenni della storia italiana da protagonista e in più di un’occasione si è arrivati a confondere e mischiare quelli che erano gli scontri con i magistrati con il dibattito sulla riforma della Giustizia. Quindi è chiaro che il 4 volte ex Presidente del Consiglio non le manda certo a dire su un paio di temi a lui cari, in primis il leit-motiv di lungo corso della separazione delle carriere dei magistrati. Non a caso, ... Leggi su fmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’appello dial voto sulnon è – chiaramente – un appello qualunque. La storia politica dell’imprenditore e leader di Forza Italia e il suo controverso rapporto con lasono da sempre intrecciati. È chiaro che, quindi, la sua opinione assume peso e interesse diverso agli occhi degli italiani:ha segnato diversi decenni della storia italiana da protagonista e in più di un’occasione si è arrivati a confondere e mischiare quelli che erano gli scontri con i magistrati con il dibattito sulla riforma della. Quindi è chiaro che il 4 volte ex Presidente del Consiglio non le manda certo a dire su un paio di temi a lui cari, in primis il leit-motiv di lungo corso della separazione delle carriere dei magistrati. Non a caso, ...

