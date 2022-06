Storia di Miro - Un podcast non binario: puntata 0 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Miro è una persona non binaria. In questo podcast in 9 puntate, ricche di ospiti e testimonianze, racconta la propria vita, il proprio presente e l'immagine del proprio futuro che costruirà anche grazie a un'operazione chirurgica alla quale, per così dire, parteciperemo in diretta con lui. Ecco il trailer del nuovo podcast di Vanity Fair Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 giugno 2022)è una persona non binaria. In questoin 9 puntate, ricche di ospiti e testimonianze, racconta la propria vita, il proprio presente e l'immagine del proprio futuro che costruirà anche grazie a un'operazione chirurgica alla quale, per così dire, parteciperemo in diretta con lui. Ecco il trailer del nuovodi Vanity Fair

