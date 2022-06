Spaccio di cocaina: tre arresti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue senza tregua l’azione di contrasto al traffico di droga nell’ambito cittadino messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Taranto, al fine di rafforzare la sicurezza percepita nella borgata storica. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento del personale della Sezione Operativa è stata un’abitazione di via Cava 68, sita nella Città Vecchia di Taranto e utilizzata come laboratorio per il confezionamento e la successiva vendita di cocaina, che avveniva attraverso una delle finestre di un appartamento ubicato al primo piano di uno stabile, mediante un cesto che, all’occorrenza veniva sceso giù con una corda con all’interno le dosi di stupefacente. Nella circostanza, è stato approntato un dispositivo cui hanno preso parte anche unità cinofila antidroga dei Carabinieri di “Modugno” e personale dello Squadrone “Cacciatori” Carabinieri “Puglia”. Nel ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue senza tregua l’azione di contrasto al traffico di droga nell’ambito cittadino messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Taranto, al fine di rafforzare la sicurezza percepita nella borgata storica. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento del personale della Sezione Operativa è stata un’abitazione di via Cava 68, sita nella Città Vecchia di Taranto e utilizzata come laboratorio per il confezionamento e la successiva vendita di, che avveniva attraverso una delle finestre di un appartamento ubicato al primo piano di uno stabile, mediante un cesto che, all’occorrenza veniva sceso giù con una corda con all’interno le dosi di stupefacente. Nella circostanza, è stato approntato un dispositivo cui hanno preso parte anche unità cinofila antidroga dei Carabinieri di “Modugno” e personale dello Squadrone “Cacciatori” Carabinieri “Puglia”. Nel ...

