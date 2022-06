Salernitana, Bigon si allontana: non c’è accordo con Iervolino su cifre e progetto tecnico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’addio a Walter Sabatini, la Salernitana cerca un nuovo direttore sportivo. Sembrava fosse prossima la chiusura con Riccardo Bigon, ma, a quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, non ci sarebbe accordo con il presidente Iervolino, né sulle cifre del contratto né sull’aspetto tecnico. “Era atteso per oggi il summit tra la dirigenza granata e Riccardo Bigon, il prescelto per il ruolo, e l’incontro è avvenuto in quel di Roma. Tuttavia, come raccolto da TMW, tra il presidente Iervolino e l’ex d.s. del Bologna non c’è intesa né sulle cifre del contratto né sull’aspetto tecnico, pertanto la pista si complica”. Le alternative potrebbero essere Gianluca Petrachi, Filippo Fusco o Mauro Meluso. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’addio a Walter Sabatini, lacerca un nuovo direttore sportivo. Sembrava fosse prossima la chiusura con Riccardo, ma, a quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, non ci sarebbecon il presidente, né sulledel contratto né sull’aspetto. “Era atteso per oggi il summit tra la dirigenza granata e Riccardo, il prescelto per il ruolo, e l’incontro è avvenuto in quel di Roma. Tuttavia, come raccolto da TMW, tra il presidentee l’ex d.s. del Bologna non c’è intesa né sulledel contratto né sull’aspetto, pertanto la pista si complica”. Le alternative potrebbero essere Gianluca Petrachi, Filippo Fusco o Mauro Meluso. L'articolo ...

