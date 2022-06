Psg, Navas: “Non mi piace la concorrenza con Donnarumma, ma ora non penso al mio futuro” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il portiere del Psg, Keylor Navas, ha parlato del suo futuro ai media della Costa Rica: “Al momento non penso al mio futuro. Ho ancora due anni di contratto e questo dice tutto. Sono un combattente nato e mi piacciono le sfide, più avanti valuterò insieme alla famiglia se restare a Parigi o meno“. In merito alla concorrenza con Gigio Donnarumma, Navas ha ammesso: “E’ normale che non mi piaccia come situazione, ma in tutte le squadre c’è il rischio di non giocare. Tuttavia lasciare una squadra non è facile come vendere un cavallo. Ci sono varie cose che devono accadere“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il portiere del Psg, Keylor, ha parlato del suoai media della Costa Rica: “Al momento nonal mio. Ho ancora due anni di contratto e questo dice tutto. Sono un combattente nato e mi piacciono le sfide, più avanti valuterò insieme alla famiglia se restare a Parigi o meno“. In merito allacon Gigioha ammesso: “E’ normale che non mi piaccia come situazione, ma in tutte le squadre c’è il rischio di non giocare. Tuttavia lasciare una squadra non è facile come vendere un cavallo. Ci sono varie cose che devono accadere“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Psg, #Navas: “Non mi piace la concorrenza con #Donnarumma, ma ora non penso al mio futuro” - jacquelinezlata : RT @TUTTOJUVE_COM: Libero - Donnarumma torna di moda per la Juve? Navas non lascia il PSG - TUTTOJUVE_COM : Libero - Donnarumma torna di moda per la Juve? Navas non lascia il PSG - infoitsport : PSG, Keylor Navas avvisa Donnarumma: “Voglio restare qui” - CalcioPillole : #KeylorNavas non ha alcuna intenzione di lasciare il #PSG: di seguito le sue parole dal ritiro del #Costarica. -