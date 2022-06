Programmi TV di stasera, mercoledì 8 giugno 2022. Speciali di Tg2 Post e TgLa7 sul Referendum (Di mercoledì 8 giugno 2022) Speciale TgLa7 Rai1, ore 21.25: Torno indietro e cambio vita Film del 2015 di Carlo Vanzina con Raoul Bova e Ricky Memphis. Trama: Marco ha una vita tutto sommato piacevole, ha una moglie, un figlio e un buon lavoro, insomma poco di cui lamentarsi. tutto crolla quando la moglie, con la quale è sposato da 25 anni, gli dice che è innamorata di un altro uomo, che vuole la separazione e lo invita a lasciare la loro casa. L’amico di sempre Claudio gli da una mano e mentre passeggiano insieme si ritrovano a pensare a cosa accadrebbe se avessero la possibilità di tornare indietro nel tempo. Poi un incidente e il salto nel tempo fino a qualche giorno prima dell’incontro tra Marco e la donna che sposerà. Rai2, ore 21.00: Tg2 Post – Speciale Referendum Novità Attualità. Speciale di Tg2 Post dedicato al ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) SpecialeRai1, ore 21.25: Torno indietro e cambio vita Film del 2015 di Carlo Vanzina con Raoul Bova e Ricky Memphis. Trama: Marco ha una vita tutto sommato piacevole, ha una moglie, un figlio e un buon lavoro, insomma poco di cui lamentarsi. tutto crolla quando la moglie, con la quale è sposato da 25 anni, gli dice che è innamorata di un altro uomo, che vuole la separazione e lo invita a lasciare la loro casa. L’amico di sempre Claudio gli da una mano e mentre passeggiano insieme si ritrovano a pensare a cosa accadrebbe se avessero la possibilità di tornare indietro nel tempo. Poi un incidente e il salto nel tempo fino a qualche giorno prima dell’incontro tra Marco e la donna che sposerà. Rai2, ore 21.00: Tg2– SpecialeNovità Attualità. Speciale di Tg2dedicato al ...

