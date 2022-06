Presentazione del progetto “Natura inclusiva”, Farmacisti in aiuto: “Un onore premiare i bambini” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – Genitori contenti e bambini entusiasti: questo il grande risultato raggiunto dal progetto “Natura inclusiva”, un’iniziativa ideata e condotta dall’Associazione Programma Natura APS, finanziata da Farmacisti in aiuto Onlus e patrocinata dalla Città di Fiumicino, le cui attività didattiche svolte sono state presentate ieri, 6 giugno 2022, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore alla scuola Paolo Calicchio. Obiettivo del progetto, che si è tenuto nella scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Maccarese, era il coinvolgimento in prima persona dei giovani studenti e studentesse per una maggiore interazione e conoscenza della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – Genitori contenti eentusiasti: questo il grande risultato raggiunto dal”, un’iniziativa ideata e condotta dall’Associazione ProgrammaAPS, finanziata dainOnlus e patrocinata dalla Città di Fiumicino, le cui attività didattiche svolte sono state presentate ieri, 6 giugno 2022, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore alla scuola Paolo Calicchio. Obiettivo del, che si è tenuto nella scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Maccarese, era il coinvolgimento in prima persona dei giovani studenti e studentesse per una maggiore interazione e conoscenza della ...

ItalyMFA : ??Min @luigidimaio a evento presentazione “L’Italia in 10 Selfie”, di @SymbolaFondazio, con patrocinio #Farnesina e… - SM_Difesa : ??Diretta Presentazione corso per giornalisti embedded organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazio… - visitmuve_it : A breve al @MsnVenezia la conferenza stampa di presentazione della bellissima mostra fotografica #TheLivingSea. Un'… - ermandomennella : RT @federalberghi: Il Ministero del Turismo ha pubblicato la guida alla presentazione della domanda di concessione del credito d’imposta pe… - Onda_Tv : L’Aquila: domani presentazione del ‘Percorso Medievale’ -