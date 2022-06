Premio Strega 2022, niente cinquina ma inedita gara a 7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – niente cinquina ma un’inedita gara a sette per la finale del la LXXVI edizione del Premio Strega 2022. I finalisti sono Mario Desiati con ‘Spatriati’ (Einaudi), Claudio Piersanti, ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli), Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri), Alessandro Bertante ‘Mordi e fuggi’ (Baldini e Castoldi), Veronica Raimo ‘niente di vero’ (Einaudi), Fabio Bacà, ‘Nova (Adelphi), Veronica Galletta ‘Nina sull’argine’ (minimum fax). Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –ma un’a sette per la finale del la LXXVI edizione del. I finalisti sono Mario Desiati con ‘Spatriati’ (Einaudi), Claudio Piersanti, ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli), Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri), Alessandro Bertante ‘Mordi e fuggi’ (Baldini e Castoldi), Veronica Raimo ‘di vero’ (Einaudi), Fabio Bacà, ‘Nova (Adelphi), Veronica Galletta ‘Nina sull’argine’ (minimum fax). Funweek.

