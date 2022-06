Pisa | incendio in viale D' Annunzio | lunga colonna di fumo nero - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L'che si sta sviluppando ora in via Livornese Unadisi staglia nel cielo didalle 11 di questa mattina. Il rogo si sta sviluppando nella zona diD'. Sul ...

Advertising

Nazione_Pisa : Pisa, incendio nella zona di viale D'Annunzio - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Le fiamme distruggono baracca, camper e roulotte - Nazione_Pisa : Incendio in Barbaricina: lunga colonna di fumo nero - QuiNewsPisa : Le fiamme distruggono baracca, camper e roulotte -

L'é stato spento dalla squadra VVF di, giunta prontamente sul posto. Non si segnalano danni a persone. Il fumo era chiaramente visibile da diverse zone.... due roulotte e un camper, questo quanto andato parzialmente distrutto a seguito di undivampato attorno alle 10,30 di oggi in un'area a ridosso di viale D'Annunzio, che collegaa ...Pisa, incendio in viale D'Annunzio, colonna di fumo nero chiaramente visibile Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Di Maio: dalla Russia ci aspettiamo segnali concreti sul grano Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...