Pd | Landolfi | “Del Basso De Caro prova soltanto ad avvelenare i pozzi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Umberto DelDeè l’unico che non conosce come si sta in un Partito. La sua azione politica è di mero boicottaggio”. Lo afferma il presidente del Pd della Campania Nicola, nell’ambito delle tensioni nel partito dem dopo le dimissioni di molti esponenti dell’assembla che sembra portare verso il commissariamento vista la mancanza attuale di un segretario regionale. DelDe, parlamentare sannita del Pd, è stato tra i primi big dem della Campania a dimettersi, aprendo la strada: “Non gli interessa – afferma– niente del futuro della comunità democratica e di chi sarà il segretario.semplicemente ad. Sapendo di perdere in un confronto politico in ...