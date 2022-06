Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 9 Giugno 2022 | Pesci polemico

Leggi su zon

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’diFox per oggi,Ariete Questocontiene già tutte le premesse per chiudere quello che non vi interessa, sarà importante farlo adesso visto che Giove è nel segno. E’ inutile portare avanti progetti di lavoro che non funzionano, agli inizi del prossimo mese potreste accettare un cambiamento importante. C’è un ritorno in scena dal punto di vista lavorativo anche se la fatica costa parecchio. Due giornate importanti per avvicinare chi vi piace. Toro Si parte in maniera piuttosto interessante. Avete un cielo importante: fertile per le coppie che aspettano un figlio e per chi vuole cambiare lavoro. Solo ultimamente c’è stato un problema di soldi o qualcuno è in disputa con un ente e dovrà consultare un legale. Chi è più giovane evidentemente chiederà ...