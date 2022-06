Nottingham: Giorgi a caccia dei quarti (alle 18.30 in tv) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel primo WTA 250 della stagione sull’erba Camila, terza favorita del seeding, si gioca un posto tra le migliori otto del torneo con la britannica Dart. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel primo WTA 250 della stagione sull’erba Camila, terza favorita del seeding, si gioca un posto tra le migliori otto del torneo con la britannica Dart. Torneo live su SuperTennis

Advertising

Fprime86 : RT @federtennis: ???? Gli italiani in campo oggi ?? ?? Stoccarda ? 13:00 circa: #Musetti ?? Basilashvili (5-7 2-4 0-30) a seg. #Berrettini ?? A… - Deiana_Luca9 : RT @federtennis: ???? Gli italiani in campo oggi ?? ?? Stoccarda ? 13:00 circa: #Musetti ?? Basilashvili (5-7 2-4 0-30) a seg. #Berrettini ?? A… - destlockvich : RT @federtennis: ???? Gli italiani in campo oggi ?? ?? Stoccarda ? 13:00 circa: #Musetti ?? Basilashvili (5-7 2-4 0-30) a seg. #Berrettini ?? A… - FiorinoLuca : RT @federtennis: ???? Gli italiani in campo oggi ?? ?? Stoccarda ? 13:00 circa: #Musetti ?? Basilashvili (5-7 2-4 0-30) a seg. #Berrettini ?? A… - federtennis : ???? Gli italiani in campo oggi ?? ?? Stoccarda ? 13:00 circa: #Musetti ?? Basilashvili (5-7 2-4 0-30) a seg.… -