Medicina computazionale e idrogeno verde, Draghi firma i protocolli d’intesa con sei Regioni per i primi progetti bandiera del Pnrr (Di mercoledì 8 giugno 2022) La nascita di un “Centro di Medicina computazionale e tecnologica” in Liguria e la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse nelle Regioni di Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia. Sono questi i primi due progetti bandiera del Pnrr a livello regionale e i cui protocolli sono stati firmati da Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. “Il Pnrr è un piano che parte dal basso e che ha bisogno del vostro contributo – e di quello dei vostri colleghi – per avere successo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) La nascita di un “Centro die tecnologica” in Liguria e la realizzazione di siti di produzione diin aree industriali dismesse nelledi Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia. Sono questi iduedela livello regionale e i cuisono statiti da Marioa Palazzo Chigi. “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. “Ilè un piano che parte dal basso e che ha bisogno del vostro contributo – e di quello dei vostri colleghi – per avere successo. ...

