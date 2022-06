La rivoluzione cripto di PayPal Dall’alto dei 400 milioni di utenti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 giugno 2022)si apre al mondo. È una vera e propriaquella che ha deciso di apportare l’app di trasferimento di denaro più conosciuta al mondo, che abbraccia il cambiamento in atto nell’economia, probabilmente velocizzandolo ancor di più. I 400diregistrati dalla piattaforma, pertanto, potranno diventare pieni titolari del loro portafoglio digitale, spostare lemonete da altri depositi sue utilizzarle come meglio ritengono per le loro spese. Di wallet digitali ne esistono diversi. I più famosi fanno riferimento a Coinbase o a Binance, mentreè per lo più uno strumento dove poter ricevere o inviare soldi in modo istantaneo. Da adesso, come scritto, la tradizione si apre all’innovazione. Lo fa partendo ...