La Readership dei Quotidiani Locali

Advertising

HappyJayPo : RT @marcopalears: @SimoPillon 1) per lo studio che tu stesso citi, tutti i quotidiani hanno perso circa metà della readership (i lettori so… - marcopalears : @SimoPillon 1) per lo studio che tu stesso citi, tutti i quotidiani hanno perso circa metà della readership (i lett… - pandeussilvae : Audipress: carta stampata addio? a cura di DataMediaHub – Questa settimana Audipress ha diffuso i dati relativi all… - DataMediaHub : [Ec]Citati da Grillo. @beppe_grillo riprende la nostra analisi di scenario sulla readership dei quotidiani -… - pedroelrey : [Ec]Citati da Grillo. Beppe Grillo riprende l'analisi di scenario di @DataMediaHub sulla readership dei quotidiani… -

Blog di Beppe Grillo

... con il dettaglio di 14 quotidiani nazionali e pluriregionali, e approfondito ulteriormente l'analisi di scenario, proviamo a chiudere il cerchio con l'analisi del trend della...La mappa sottostante fornisce il dettagliolettori di quotidiani in ciascuna regione [dati ... [clicca per ingrandire] The post Ladella Carta Stampata per Regione appeared first on ... Audipress: carta stampata addio - Il Blog di Beppe Grillo