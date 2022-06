King Kong, opera di Fatboy e Street Art Frankey, è l'irriverente protagonista del Fuorisalone (Di mercoledì 8 giugno 2022) King Kong fa la pole dance: l'opera di Fatboy e Street Art Frankey al Fuorisalone Divertente ed irriverente il design di Fatboy e Street Art Frankey è andato in scena durante la Design Week, con un'installazione di fronte allo storico cocktail Bar di via Plinio, Milano. La fiera internazionale di interior design più importante al mondo, come il Salone del Mobile, è una cosa seria. Un po' troppo secondo Fatboy e Street Art Frankey che hanno scelto un ospite speciale per la loro apparizione meneghina. King Kong, il re della giungla, sorprende davanti all'iconico bar di Via Plinio, il ritrovo preferito della Milano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)fa la pole dance: l'diArtalDivertente edil design diArtè andato in scena durante la Design Week, con un'installazione di fronte allo storico cocktail Bar di via Plinio, Milano. La fiera internazionale di interior design più importante al mondo, come il Salone del Mobile, è una cosa seria. Un po' troppo secondoArtche hanno scelto un ospite speciale per la loro apparizione meneghina., il re della giungla, sorprende davanti all'iconico bar di Via Plinio, il ritrovo preferito della Milano ...

