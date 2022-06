Johnny Depp e Amber Heard, il processo non è affatto finito: si ribalta la sentenza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se sembrava che l’attore l’avesse spuntata, ora arriva un colpo di scena a cambiare la carte in tavola del lungo processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Scopriamo che cosa è accaduto e qual è stato il verdetto dei giudici. La loro storia dall’altare al tribunale continua, e non sembra essere arrivata ancora al capolinea. Amber-Heard-jonnhy-Depp-AltranotiziaQuello tra Johnny Depp e Amber Heard sembra ormai un processo destinato a non finire mai: la ex moglie del celebre attore de I pirati dei Caraibi vuol far ribaltare la sentenza dell’ultima udienza, avvenuta lo scorso 1 giugno. Johnny ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se sembrava che l’attore l’avesse spuntata, ora arriva un colpo di scena a cambiare la carte in tavola del lungotra. Scopriamo che cosa è accaduto e qual è stato il verdetto dei giudici. La loro storia dall’altare al tribunale continua, e non sembra essere arrivata ancora al capolinea.-jonnhy--AltranotiziaQuello trasembra ormai undestinato a non finire mai: la ex moglie del celebre attore de I pirati dei Caraibi vuol farre ladell’ultima udienza, avvenuta lo scorso 1 giugno....

Advertising

Corriere : Johnny Depp sbarca su TikTok: 3,6 milioni in poche ore (senza pubblicare nulla) - lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - PetrelliFlavia : Johnny Depp mette in vendita il suo villaggio provenzale privato – SiViaggia - viaggrego : #JohnnyDepp ha vinto il #Processo-#Circo contro l' Ex #Moglie che lo aveva #diffamato! -