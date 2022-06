Isola 16, Jedà svela come mai non è sbarcato in Honduras, poi aggiunge: “Farei il Gf Vip perché…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jedà Filal, è il fidanzato di Vera Gemma che ha creato sin da subito un certo interesse riguardo la sua personalità. L’abbiamo conosciuto l’anno scorso, durante l’Isola dei Famosi 2021, quando la sua compagna faceva parte del cast del reality. E l’abbiamo rivisto, sempre nello stesso contesto, la settimana scorsa in occasione della partecipazione straordinaria di Vera Gemma durante la ventiduesima puntata dell’Isola. La grossa differenza di età tra i due non è mai stata un problema per loro: Jedà ha 23 anni, mentre Vera ne ha 50. Nonostante questo la loro relazione, ormai fissa, continua da parecchio tempo e i due si mostrano sempre più uniti e complici. Il portale ThePipolTv ha avuto l’occasione di intervistare il ragazzo che a proposito del suo rapporto con Vera Gemma ha sin da subito precisato che nelle sue ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022)Filal, è il fidanzato di Vera Gemma che ha creato sin da subito un certo interesse riguardo la sua personalità. L’abbiamo conosciuto l’anno scorso, durante l’dei Famosi 2021, quando la sua compagna faceva parte del cast del reality. E l’abbiamo rivisto, sempre nello stesso contesto, la settimana scorsa in occasione della partecipazione straordinaria di Vera Gemma durante la ventiduesima puntata dell’. La grossa differenza di età tra i due non è mai stata un problema per loro:ha 23 anni, mentre Vera ne ha 50. Nonostante questo la loro relazione, ormai fissa, continua da parecchio tempo e i due si mostrano sempre più uniti e complici. Il portale ThePipolTv ha avuto l’occasione di intervistare il ragazzo che a proposito del suo rapporto con Vera Gemma ha sin da subito precisato che nelle sue ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Un attesissimo ritorno! Questa sera con noi in studio ci sarà anche Jeda! Chissà se l’avvocato Luca Di Carlo ha u… - IsaeChia : #Isola 16, Jedà svela come mai non è sbarcato in Honduras, poi aggiunge: “Farei il #GfVip perché…” Il trapper conf… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #isola Il ritorno di Jedà....!?? - martina_capano : RT @tvstellare: Tra il ritorno di Jedà e quello di Guendalina questa puntata 23% di share #isola - zazoomblog : Jeda verso il Grande Fratello Vip? “Lo farei!” poi il retroscena sull’Isola dei Famosi - #verso #Grande #Fratello… -