Irlanda-Ucraina 0-1: gol fantastico di Tsigankov direttamente da calcio di punizione (VIDEO) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con un grandissimo gol direttamente da calcio di punizione, l'Ucraina è passata in vantaggio nel suo match contro l'Irlanda. Il gol è arrivato direttamente da calcio di punizione e porta la firma di Viktor Tsigankov, autore di un cross col sinistro da quasi vicino la bandierina, che si è rivelato un tiro insidiosissimo, tanto da beffare il portiere avversario Kelleher. Ecco il VIDEO del gol. SportFace.

