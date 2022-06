Harry e Meghan «hanno invitato William e Kate al compleanno di Lilibet. Ma loro li hanno snobbati» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo ha rivelato un insider a Page Six, spiegando che i Cambridge hanno rifiutato il ramoscello d'ulivo offertogli dai Sussex perché «William è ancora diffidente nei confronti del fratello»: «Non vuole restare da solo con lui, teme che tutto quello che si dicono in privato finisca in pasto alla stampa» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo ha rivelato un insider a Page Six, spiegando che i Cambridgerifiutato il ramoscello d'ulivo offertogli dai Sussex perché «è ancora diffidente nei confronti del fratello»: «Non vuole restare da solo con lui, teme che tutto quello che si dicono in privato finisca in pasto alla stampa»

