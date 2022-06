“Ha rifiutato sostegno a invasione, rabbino capo è fuggito da Mosca. La guerra in Ucraina spacca la comunità russa (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'esilio del rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt, figura centrale nella comunità ebraica russa, è considerato un passo "spaventoso" da numerosi commentatori, visto in un contesto più ampio di fuga ed emigrazione degli ebrei russi dalla Russia. Il capo rabbino di Mosca dal 1993 e presidente della Conferenza dei rabbini europei dal 2011 avrebbe lasciato Mosca, dopo aver preso le distanze dalla guerra in Ucraina, nella prima metà di marzo anche se a darne notizia solo ieri è stata la nuora, la giornalista Avital Chizhik-Goldschmidt. Lo ha reso noto in una serie di tweet che hanno portato a galla quello che già da tempo si temeva, soprattutto dopo alcuni commenti rilasciati in un'intervista a Rete 4 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'esilio deldiPinchas Goldschmidt, figura centrale nellaebraica, è considerato un passo "spaventoso" da numerosi commentatori, visto in un contesto più ampio di fuga ed emigrazione degli ebrei russi dalla Russia. Ildidal 1993 e presidente della Conferenza dei rabbini europei dal 2011 avrebbe lasciato, dopo aver preso le distanze dallain, nella prima metà di marzo anche se a darne notizia solo ieri è stata la nuora, la giornalista Avital Chizhik-Goldschmidt. Lo ha reso noto in una serie di tweet che hanno portato a galla quello che già da tempo si temeva, soprattutto dopo alcuni commenti rilasciati in un'intervista a Rete 4 ...

