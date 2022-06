Europarlamento: ok a obbligo auto a zero emissioni nel 2035 (Di mercoledì 8 giugno 2022) La plenaria del Parlamento europeo ha approvato, oggi a Strasburgo, la proposta della Commissione europea di rendere obbligatoria entro il 2035 l'immissione sul mercato Ue di auto e furgoni nuovi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) La plenaria del Parlamento europeo ha approvato, oggi a Strasburgo, la proposta della Commissione europea di rendere obbligatoria entro ill'immissione sul mercato Ue die furgoni nuovi a ...

askanews_ita : #Europarlamento, ok all’obbligo di #auto a zero #emissioni nel 2035 - classcnbc : +++Europarlamento: ok a obbligo auto a zero emissioni nel 2035 Con 339 voti a favore, 249 contrari e 24 astensioni+++ -