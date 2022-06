Crisi sociale e guerra, democrazia a rischio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha denunciato con forza le ragioni di un grave malessere sociale del mondo del lavoro, destinato a crescere nei prossimi mesi. L’occupazione cresce poco L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha denunciato con forza le ragioni di un grave malesseredel mondo del lavoro, destinato a crescere nei prossimi mesi. L’occupazione cresce poco L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

davilla58 : RT @ultimenotizie: Dall'inizio dell'aggressione russa,l'Ue ha speso circa € 4,6 MLD per sostenere la resilienza economica, sociale e finanz… - FedeDiSarcina : RT @europaverde_it: I massacri dei civili in #Ucraina da parte dei russi sono assolutamente intollerabili. A ciò si aggiunge la #guerra del… - neri_serneri : @elio_vito #Salvini e #Meloni da troppo usano l'odio, in ogni sua forma, per il consenso. Il clima politico e socia… - raspa90 : RT @ultimenotizie: Dall'inizio dell'aggressione russa,l'Ue ha speso circa € 4,6 MLD per sostenere la resilienza economica, sociale e finanz… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Dall'inizio dell'aggressione russa,l'Ue ha speso circa € 4,6 MLD per sostenere la resilienza economica, sociale e finanz… -