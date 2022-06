Concorsi pubblici, cambia il protocollo di sicurezza: le nuove regole (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono state aggiornate le regole per lo svolgimento dei Concorsi pubblici in sicurezza. Con un’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, vengono introdotte nuove modalità per lo svolgimento delle prove concorsuali. Concorsi pubblici, stop a tampone e green pass Nel nuovo protocollo di sicurezza per i Concorsi pubblici, viene cancellato l’obbligo per i partecipanti ai Concorsi di esibire un tampone negativo, così come viene meno la verifica preventiva del green pass. Decadono anche il controllo della temperatura corporea e la predisposizione di aree dedicate al triage, ma resta fermo l’obbligo di indossare la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono state aggiornate leper lo svolgimento deiin. Con un’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, vengono introdottemodalità per lo svolgimento delle prove concorsuali., stop a tampone e green pass Nel nuovodiper i, viene cancellato l’obbligo per i partecipanti aidi esibire un tampone negativo, così come viene meno la verifica preventiva del green pass. Decadono anche il controllo della temperatura corporea e la predisposizione di aree dedicate al triage, ma resta fermo l’obbligo di indossare la ...

Advertising

giordi63 : RT @Michele_Arnese: 'Centinaia di giovani hanno vinto i concorsi pubblici voluti da Brunetta, ma stanno rinunciando alle assegnazioni. La… - sulsitodisimone : RT @GazzettadellaSp: Corso di preparazione per Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Giugno mese di concorsi: INPS, Bankitalia, Rai, Esercito ecc. Le info - QuiF… - ganjamanxxx1 : RT @AlbMarzocchi: Circa 1600 euro di stipendio, 800-1000 di affitto. È uno dei motivi per cui i giovani rinunciano al posto fisso a Roma e… - f43bb0d6a395428 : RT @AlbMarzocchi: Circa 1600 euro di stipendio, 800-1000 di affitto. È uno dei motivi per cui i giovani rinunciano al posto fisso a Roma e… -