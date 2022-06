Claudio Santamaria: «Lo studio che mi tiene vivo» (Di mercoledì 8 giugno 2022) In attesa di vederlo dietro la macchina da presa del suo primo lungometraggio, l'attore sbarca su Canale 5 nella serie L'Ora: Inchiostro contro piombo, dove presta il volto al primo direttore di un giornale siciliano che ebbe il coraggio di parlare di mafia Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 giugno 2022) In attesa di vederlo dietro la macchina da presa del suo primo lungometraggio, l'attore sbarca su Canale 5 nella serie L'Ora: Inchiostro contro piombo, dove presta il volto al primo direttore di un giornale siciliano che ebbe il coraggio di parlare di mafia

Advertising

zazoomblog : L’Ora – Inchiostro contro piombo: da stasera in tv Claudio Santamaria e il giornale che ha cambiato la… - MediasetTgcom24 : L'eroica storia de 'L'Ora', Claudio Santamaria: 'Per non dimenticare il giornalismo che ha combattuto la mafia'… - miss_aurora1077 : RT @MedInfinityIT: La storia di un gruppo di giornalisti coraggiosi la cui arma più potente è la... PAROLA ?? La nuova serie #LOra - Inchio… - MartySorry : RT @MedInfinityIT: Mediaset Infinity vi regala un pass per una serata in compagnia di Claudio Santamaria e del cast della nuova serie di #C… - miss_aurora1077 : Aspettando.... Il film di Claudio Santamaria. #lora..... La tv è già prenotata -