Atp Stoccarda 2022, Berrettini: "Non era affatto facile, devo riabituarmi all'erba" (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Grazie a tutti coloro che sono venuti a vedermi. Non è stato affatto facile giocare la prima partita dopo tre mesi contro un giocatore che si era qualificato e dunque aveva maggiore confidenza qui". Lo ha detto Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Radu Albot nel secondo turno del torneo Atp di Stoccarda nel giorno del suo rientro dopo un lungo stop per infortunio: "Ho bisogno di riabituarmi all'erba, va detto però che è il primo torneo su questa superficie anche per tutti i miei rivali".

