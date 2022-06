Andrea Delogu, selfie a letto: scollatura e tutte le gambe in mostra (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’amatissima conduttrice Andrea Delogu incanta i fan su Instagram con un post sul letto, le gambe sono in mostra e l’annuncio è importante: “Mai fatto prima”. Lei è talentuosa e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’amatissima conduttriceincanta i fan su Instagram con un post sul, lesono ine l’annuncio è importante: “Mai fatto prima”. Lei è talentuosa e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Andrea Delogu un sogno che si realizza per la conduttrice: “Si sta definendo…” – FOTO - #Andrea #Delogu #sogno… - ShareyaC : Andrea Delogu, il lietissimo annuncio: a 40 anni ci è riuscita finalmente - harpercollinsIT : RT @andreadelogu: Io tutte queste emozioni non le so reggere! ?????? #contrappasso @harpercollinsIT - FridaSciolla : RT @andreadelogu: Io tutte queste emozioni non le so reggere! ?????? #contrappasso @harpercollinsIT - andreadelogu : Io tutte queste emozioni non le so reggere! ?????? #contrappasso @harpercollinsIT -