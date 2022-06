Al-Qaeda minaccia attentati suicidi in India (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’organizzazione terroristica Al-Qaida, minaccia attentati suicidi in l’India. In una lettera datata 6 giugno, afferma che è pronta a farsi esplodere in Gujarat, UP, Bombay e Delhi. Sullo sfondo le controverse osservazioni sul profeta Maometto, di due leader del partito al governo del Paese. Il BJP. Che si sono guadagnate le ire del mondo islamico, a partire dal Qatar Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’organizzazione terroristica Al-Qaida,in l’. In una lettera datata 6 giugno, afferma che è pronta a farsi esplodere in Gujarat, UP, Bombay e Delhi. Sullo sfondo le controverse osservazioni sul profeta Maometto, di due leader del partito al governo del Paese. Il BJP. Che si sono guadagnate le ire del mondo islamico, a partire dal Qatar

