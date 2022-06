Zone logistiche semplificate: ecco le istruzioni sul credito d’imposta per gli investimenti (Di martedì 7 giugno 2022) Per accedere al credito d’imposta relativo agli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) è necessario presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata. È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta ... Leggi su fmag (Di martedì 7 giugno 2022) Per accedere alrelativo aglinelle(Zls) è necessario presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata. È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che oltre a dettare leper la presentazione della comunicazione per beneficiare del...

