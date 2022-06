Valentina Autiero, incidente per l'ex dama di Uomini e Donne: 'Mi volevano ricoverare' (Di martedì 7 giugno 2022) Brutto incidente stradale per Valentina Autiero , ex dama di 'Uomini e Donne' . La donna ha raccontato tramite il suo profilo Instagram di aver avuto un incidente stradale. La 43enne ha spiegato di ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Bruttostradale per, exdi '' . La donna ha raccontato tramite il suo profilo Instagram di aver avuto unstradale. La 43enne ha spiegato di ...

Advertising

Quellochetutti1 : ??Incidente per Valentina Autiero: ecco come sta ora l'ex dama di Uomini e Donne?? - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Valentina Autiero, incidente per l'ex dama di Uomini e Donne: «Mi volevano ricoverare» - andreastoolbox : #Valentina Autiero, incidente per l'ex dama di Uomini e Donne: «Mi volevano ricoverare» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Valentina Autiero, incidente per l'ex dama di Uomini e Donne: «Mi volevano ricoverare» - leggoit : Valentina Autiero, incidente per l'ex dama di Uomini e Donne: «Mi volevano ricoverare» -