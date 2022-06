Una Vita anticipazioni 9 giugno 2022, ritrovato un corpo in strada da Felipe (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di Una Vita in onda giovedì 9 giugno 2022 Felipe camminando per strada scorge il corpo senza Vita di Pierre Caron. Questo ritrovamento fa capire all’avvocato che vuole arrivare alla verità e per questo decide di indagare su quanto accaduto insieme all’ispettore Mendez. Anabel intanto parla con suo padre e lo interroga per scoprire se centra qualcosa con l’arresto di Natalia, ma l’uomo la prende male e i due hanno l’ennesima discussione. Seguite questo episodio anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Isola dei Famosi 2022, i naufraghi sulla bilancia: ecco chi ha perso più peso Sono stati resi noti i chilogrammi persi dai naufraghi che hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di Unain onda giovedì 9camminando perscorge ilsenzadi Pierre Caron. Questo ritrovamento fa capire all’avvocato che vuole arrivare alla verità e per questo decide di indagare su quanto accaduto insieme all’ispettore Mendez. Anabel intanto parla con suo padre e lo interroga per scoprire se centra qualcosa con l’arresto di Natalia, ma l’uomo la prende male e i due hanno l’ennesima discussione. Seguite questo episodio anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Isola dei Famosi, i naufraghi sulla bilancia: ecco chi ha perso più peso Sono stati resi noti i chilogrammi persi dai naufraghi che hanno ...

