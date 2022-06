Ue | arriva il caribatterie unico universale per telefonini | tablet e computer

(Di martedì 7 giugno 2022) Un caricabatterieper smartphone,, fotocamere,portatili, auricolari, AirPods. E’ quanto prevede la direttiva in dirittura d’arrivo in Europa. Dopo la proposta della Commissione, oggi a Strasburgo c’è l’ultimo step di trattative per l’approvazione tra eurodeputati, esecutivo Ue e presidenza del Consiglio. Direttiva Ue:il caricabatteriePotrebbe rappresentare una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Caricabatterie universale, raggiunto l'accordo a livello politico nell'Unione europea. Lo ha annunciato la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo.Bruxelles, 7 giugno 2022 - Ok di Bruxelles al caricabatterie universale, cioè per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali in commercio. L'annuncio è stato fatto dalla commissione per ...