Tassoni e Nenette per una capsule collection al gusto dell’estate

Leggi su lopinionista

(Di martedì 7 giugno 2022) SALÓ – Tradizione, autenticità, qualità e italianità: sono questi i quattro valori alla base della collaborazione – dal sapore fresco e dai toni vivaci – fra, iconica cedrata con oltre 200 anni di storia e, brand di abbigliamento del settore fashion donna. I due marchi, tutti italiani, si incontrano oggi in una nuovapensata daper la stagione primavera-estate 2022. Una collezione di capi in edizione limitata che si ispira all’iconicità dell’inimitabile Cedrata, esaltando la gioiosa eleganza, attraverso stampe e colori che richiamano gli agrumi e la natura. Non poteva essere altrimenti, da sempre uno stile unico accompagna, famosa per la sua ineguagliabile bibita, che è entrata a far parte dell’immaginario ...