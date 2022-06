Svezia, una deputata di origini curde salva il governo dalla sfiducia: 'Non cedete ai ricatti di Erdogan' (Di martedì 7 giugno 2022) La Svezia vorrebbe entrare nella Nato, a condizione però che Erdogan dia il suo benestare. Per farlo, ormai è chiaro, il premier turco vuole una contropartita legata alla popolazione curda. E' di ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Lavorrebbe entrare nella Nato, a condizione però chedia il suo benestare. Per farlo, ormai è chiaro, il premier turco vuole una contropartita legata alla popolazione curda. E' di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Svezia è stato scoperto un nuovo Coronavirus diffuso tra una specie di roditori molto comune in tutta Europa, le… - ItalianSerieA : New post: Pellegri: “Gol importante, ma ora pensiamo alla Svezia”. L’esordiente Miretti: “Una grande emozione” - axelvassallo : @AnaniaMassimo Un bel viaggio verso #Malmö in Svezia per poi fare una tappa a #Reykjavík in Islanda. Che ne pensi @AnaniaMassimo? - escriurem : @kfriedstripper hai assolutamente ragione, il picco di popolarità è subito dopo l'esc ma purtroppo non dura all'inf… - 39702528Kosma : RT @davideravera: Una parlamentare di origine curda sta resistendo in #Svezia al sacrificio del suo popolo sull’altare dell’ordine mondiale… -