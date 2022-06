Stezzano | scontro tra due autobus | 18 coinvolti | tra loro diversi giovani

(Di martedì 7 giugno 2022)tra duemartedì pomeriggio a Curno. È successo intorno alle 16 in via Mameli. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e la Gru.16 passeggeri (tutti in codice giallo e verde) e i due conducenti, uno dei quali era incastrato e impossibilitato a muoversi. I pompieri hanno liberato il conducente e hanno sgombrato i dueaffidando i passeggeri alle cure mediche, mettendo in sicurezza i mezzi.

Stezzano, violento scontro tra auto e moto: ricoverato in gravi condizioni un 48enne

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno, alle ore 14,54 circa un grave incidente ha avuto luogo a Stezzano, in via Conte Pino Zanchi: un'auto e una moto si sono scontrate e nell'incidente ad avere la peggio è stato il conducente del secondo mezzo. Il motociclista è stato sbalzato a 5 metri dal luogo dell'impatto ed è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII