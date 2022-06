(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "E' una vergogna che si chi candida a rappresentare l'intera sua comunità, come, insista, dopo essere stato lanciato come candidato a sindaco al grido di 'boia chi molla', a richiamarsi a un'ideologia cupa, violenta e nefasta. I riferimenti a Mussolini, Hitler e a tutto l'armamentario neofascista dovrebbero farin primo luogo i cittadini e glidella città, oltre che i partiti che lo sostengono". Così il senatore Bruno, segretario del Pd Lazio.

Advertising

Il Tempo

I punti fissi sui qualiintende incanalare la discussione sono una mezza dozzina. Il presupposto è che subito dopo le Comunali nei tre capoluoghi del Lazio Frosinone - Viterbo -...Nel Lazio vanno al voto Frosinone, Viterbo e: il centrodestra ne ha due su tre. I numeri ... La Direzione Pd del Lazio ha dato mandato al Segretario regionale Bruno, al presidente ... Rieti: Astorre (Pd), 'neofascismo Sinibaldi faccia inorridire elettori centrodestra' Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "E' una vergogna che si chi candida a rappresentare l'intera sua comunità, come Sinibaldi a Rieti, insista, dopo essere stato lanciato come candidato a sindaco al grido di ' ...Un campo largo che può diventare larghissimo. Partire dalla coalizione che da quasi dieci anni sostiene l’amministrazione guidata da Nicola Zingaretti per arricchirla ancora di più, guardando tanto a ...