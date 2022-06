Advertising

FiorinoLuca : Nuovo ordine di gioco di domani a Stoccarda con l’inserimento del match interrotto per pioggia tra Musetti e Basila… - infoitsport : Atp Stoccarda, Musetti ringrazia la pioggia: rinviato il match con Basilashvili - infoitsport : Musetti, match interrotto con Basilashvili avanti. Vincono Murray e Kyrgios - Gazzetta_it : Musetti, match interrotto con Basilashvili avanti. Vincono Murray e Kyrgios #tennis - Luxgraph : Atp Stoccarda, Musetti ringrazia la pioggia: rinviato il match con Basilashvili -

La pioggia di Stoccarda allunga la vita alle speranze di Lorenzo, appeso a un filo neldi primo turno contro Nikoloz Basilashvili sull'erba. Ci si ferma con il georgiano avanti di un set e un break: 7 - 5 4 - 2 (30 - 0, su servizio del numero 26 al ...In attesa di conoscere l'esito deltra l'azzurro Lorenzoe il georgiano Nikoloz Basilashvili, si sono svolti oggi all'ATP 250 di Stoccarda altrivalevoli per il primo turno. Sull'erba tedesca lo spettacolo non è di ...La pioggia di Stoccarda allunga la vita alle speranze di Lorenzo Musetti, appeso a un filo nel match di primo turno contro Nikoloz Basilashvili sull’erba. Ci si ferma con il georgiano avanti di un set ...Nella sfida valevole per il primo turno del torneo sull’erba tedesca tra l’azzurro e il georgiano fioccano stop di “varia natura”: il maltempo salva il carrarino sul 5-7, 2-4 ...