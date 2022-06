Mertens deluso dal Napoli, il belga mai avrebbe pensato che De Laurentiis facesse circolare le cifre (Di martedì 7 giugno 2022) Dries Mertens deluso dal comportamento del Napoli, per aver fatto circolare la Mail dei suoi avvocati. Mertens e il Napoli sono al capolinea. Il copione è quello di un film già visto. Nel 2019 per De Laurentiis c’erano le “marchette in Cina”, oggi c’è la “vile moneta“. Quello che cambia, però, è l’età di Mertens e la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e nel Napoli. Il futuro di Mertens è ancora da scrivere. Permanenza o addio, un bivio di vita calcistica e non solo. Ma come nel 2020, solamente un faccia a faccia finale tra Crio Mertens ed il presidente Aurelio De Laurentiis sancirà la scelta definitiva. Dopo 9 anni insieme è giusto che Mertens e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Driesdal comportamento del, per aver fattola Mail dei suoi avvocati.e ilsono al capolinea. Il copione è quello di un film già visto. Nel 2019 per Dec’erano le “marchette in Cina”, oggi c’è la “vile moneta“. Quello che cambia, però, è l’età die la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e nel. Il futuro diè ancora da scrivere. Permanenza o addio, un bivio di vita calcistica e non solo. Ma come nel 2020, solamente un faccia a faccia finale tra Crioed il presidente Aurelio Desancirà la scelta definitiva. Dopo 9 anni insieme è giusto chee ...

Advertising

AnguissaFan : RT @ROI05841958: Insigne e Mertens che lasciano il Napoli e Bernardeschi che arriva. Sono francamente deluso. - napolipiucom : Mertens deluso dal Napoli, il belga mai avrebbe pensato che De Laurentiis facesse circolare le cifre #Mertens… - infoitsport : Mertens deluso dal Napoli: irrompe il Valencia, c’è la fila per il belga - infoitsport : Mertens deluso e arrabbiato. Non credeva che il Napoli avesse fatto circolare la mail con le cifre - Ale17___ : @erosazzurro Non lo so,non mi convince affatto. Sarò io ma non lo so non mi piace Sarà che sono arrabbiato ancora p… -