Mancini | il figlio | Mio padre crede fortemente in questo nuovo ciclo Ci vorrà solo un pizzico di pazienza

(Di martedì 7 giugno 2022) Ildi Roberto, Andrea, è intervenuto in un'intervista a Il Mattino soffermandosi sull'attuale momento vissuto dal commissario tecnico della nazionale italiana e su quello che sarà il...

Il figlio di Roberto Mancini analizza il nuovo ciclo intrapreso da suo padre con la Naionale azzurra dopo il fallimento dei Mondiali.