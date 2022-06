LIVE – Musetti-Basilashvili 2-3, Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 7 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, valevole per il primo turno del tabellone principale dell’Atp 250 di Stoccarda 2022. Debutto sull’erba tedesca non esattamente agevole per il carrarino, reduce dalla conquista del Challenger di Forlì 6; l’azzurro infatti dovrà fronteggiare un tennista particolarmente a suo agio sul veloce, considerando le sue accelerazioni rapidissime e pungenti, sebbene preferisca il cemento. Incontro da non perdere, dai vari spunti tecnici interessanti; chi tra Musetti e Basilashvili riuscirà ad avere la meglio? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita e offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di oggi, martedì 7 giugno (quarto match ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Nikoloz, valevole per il primo turno del tabellone principale dell’Atp 250 di. Debutto sull’erba tedesca non esattamente agevole per il carrarino, reduce dalla conquista del Challenger di Forlì 6; l’azzurro infatti dovrà fronteggiare un tennista particolarmente a suo agio sul veloce, considerando le sue accelerazioni rapidissime e pungenti, sebbene preferisca il cemento. Incontro da non perdere, dai vari spunti tecnici interessanti; chi trariuscirà ad avere la meglio? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita e offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di oggi, martedì 7 giugno (quarto match ...

Advertising

NedjaNav_55x : Musetti vs Basilashvili en directo HD Musetti vs Basilashvili live in HD - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Nottingham Camila #Giorgi piega la britannica #Kartel 6-4, 6-3 e vola agli… - jackracquet : Musetti-Basilashvili alle 17 live. #BOSSOPEN #Musetti - Raizen62201839 : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix 3 match non malvagi dall'#ATP 250 di #Stuttgart ???? Dalle 12.30 c… - MercRF : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix 3 match non malvagi dall'#ATP 250 di #Stuttgart ???? Dalle 12.30 c… -