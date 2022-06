L’hamburger alla lasagna, la novità in Regno Unito e Irlanda (Di martedì 7 giugno 2022) Hamburger alla lasagna: da mercoledì in Uk e Irlanda si potranno ordinare, nella catena di fast food più famosa, nuovi hamburger con sapori dall’Italia, Spagna e Cipro. Non mancheranno, per celebrare il Bel Paese, crocchette con mozzarella e un McFlurry al tiramisù. Tra le grandi novità del fast food c’è il “The Italian Stack“, appunto, il panino che sa di lasagna. Avete capito bene, proprio un hamburger al gusto di lasagna che solo a pensarci, per chi come gli italiani ama il piatto, fa storcere il naso. “Contiene tutti i sapori del piatto di pasta preferito per eccellenza.” È formato da strati di carne, un formaggio “tipo mozzarella”, cipolle, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga. Un’altra novità sarà il Crispy Chicken Italiano; un panino che ricorda il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Hamburger: da mercoledì in Uk esi potranno ordinare, nella catena di fast food più famosa, nuovi hamburger con sapori dall’Italia, Spagna e Cipro. Non mancheranno, per celebrare il Bel Paese, crocchette con mozzarella e un McFlurry al tiramisù. Tra le grandidel fast food c’è il “The Italian Stack“, appunto, il panino che sa di. Avete capito bene, proprio un hamburger al gusto diche solo a pensarci, per chi come gli italiani ama il piatto, fa storcere il naso. “Contiene tutti i sapori del piatto di pasta preferito per eccellenza.” È formato da strati di carne, un formaggio “tipo mozzarella”, cipolle, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga. Un’altrasarà il Crispy Chicken Italiano; un panino che ricorda il ...

