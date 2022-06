Istat: Pil italiano a più 2,8%, ma l’inflazione fa paura. Il governo deve ridare sicurezza (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo l'Istat, l'economia italiana crescerà nel 2022 del 2,8% e dell'1,9% nel 2023. Ma non manca lo spettro inflazione a mettere i brividi. L'esame dell'Istituto di statistica, contenuto nel report 'Prospettive per l'economia italiana', si concentra sul biennio 2022-23 e stima una crescita del Pil del 2,8% quest'anno e dell'1,9% nel 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo l', l'economia italiana crescerà nel 2022 del 2,8% e dell'1,9% nel 2023. Ma non manca lo spettro inflazione a mettere i brividi. L'esame dell'Istituto di statistica, contenuto nel report 'Prospettive per l'economia italiana', si concentra sul biennio 2022-23 e stima una crescita del Pil del 2,8% quest'anno e dell'1,9% nel 2023 L'articolo proviene da Firenze Post.

