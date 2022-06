Il messaggio di Fabio Ridolfi dal letto in cui è immobilizzato da 18 anni: "Si parli di eutanasia, atroce non poter decidere" (Di martedì 7 giugno 2022) "Vorrei dire alle persone che vivono come me di farsi sentire altrimenti le cose non cambieranno mai. È ora che in Italia si parli di eutanasia. È atroce non poter decidere della propria vita mentre aspetti dei mesi che altri lo facciano al posto tuo, scegliere di morire è un diritto di tutti, spero che tutto questo serva a quelli che purtroppo vivranno la mia condizione". È il messaggio che Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi e che ha scelto di porre fine alle sue sofferenze tramite la sedazione profonda e continua, ha voluto comunicare oggi in conferenza stampa attraverso un puntatore oculare che legge le sue parole. <a ... Leggi su lastampa (Di martedì 7 giugno 2022) "Vorrei dire alle persone che vivono come me di farsi sentire altrimenti le cose non cambieranno mai. È ora che in Italia sidi. Ènondella propria vita mentre aspetti dei mesi che altri lo facciano al posto tuo, scegliere di morire è un diritto di tutti, spero che tutto questo serva a quelli che purtroppo vivranno la mia condizione". È ilche, il 46enne di Fermignanoda 18a causa di una tetraparesi e che ha scelto di porre fine alle sue sofferenze tramite la sedazione profonda e continua, ha voluto comunicare oggi in conferenza stampa attraverso un puntatore oculare che legge le sue parole.

