Il decentramento di Roma Capitale verso la creazione dei “Comuni Urbani” | una questione importante | ma non troppo

(Di martedì 7 giugno 2022) Seguo, come giornalista, la politica locale almeno dal 2012 e c’è un elemento che non cambia mai: la tendenza dei vari esponenti politici a dar fiato alla bocca, gonfiando polemiche contro chi li ha preceduti o chi li ha seguiti in ruoli di responsabilità. Questa natura malmostosa della classe politica locale che, inizialmente, anche io consideravo una manifestazione della tendenza tutta italiana a dividersi in fazioni, mi appare oggi, a distanza di dieci anni, come una scelta voluta, una tattica, se preferite. Se guardiamo alla realtàna, se lo facciamo voltandociil recente passato, è certo un dato: la città è enormemente peggiorata e con essa – come giustamente mi ha ricordato qualcuno di recente – sono peggiorati ini. Eè peggiorata con tutte le giunte che si sono susseguite in questi dieci ...