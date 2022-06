Drusilla Foer, ottimo debutto per la conduttrice. Incursione a sorpresa da parte di LUI (Di martedì 7 giugno 2022) Drusilla Foer finalmente alla conduzione di un programma tutto suo. Davvero un ottimo debutto per la conduttrice. Arriva l’Incursione a sorpresa da parte di LUI. E’ senza dubbio il personaggio dell’anno:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 giugno 2022)finalmente alla conduzione di un programma tutto suo. Davvero unper la. Arriva l’dadi LUI. E’ senza dubbio il personaggio dell’anno:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

antoclerici : Adoro Drusilla?? e la sua lucida follia! #drusillafoer #AlmanaccoDelGiornoDopo @RaiDue @Drusilla_Foer - HuffPostItalia : Drusilla Foer: 'Sogno un Papa donna, i bagni senza distinzione di sesso, i piccoli teatri al posto di H&M' - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: “La creatività non è mai una minaccia. Tra l’altro conosco uomini in giacca e cravatta che sono realmente un pericolo per… - zazoomblog : Drusilla Foer L’Almanacco del giorno dopo quando va in onda? Orario canale durata cast quante puntate rubriche -… - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: Drusilla Foer parte bene con #LAlmanacco: 5,2% di share. Una settimana fa a quell’ora il telefilm #TheGoodDoctor raggiuns… -